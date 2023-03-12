Endonezya'nın Merapi Yanardağı'nda Patlama
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MAGELANG, 12 Mart (Xinhua) -- Endonezya Jeolojik Afet Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi, ülkenin en aktif volkanlarından biri olan Merapi Yanardağı'nın Cumartesi günü patlayarak yakınlardaki birkaç köye volkanik kül püskürttüğünü bildirdi.
MAGELANG, 12 Mart (Xinhua) -- Endonezya Jeolojik Afet Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi, ülkenin en aktif volkanlarından biri olan Merapi Yanardağı'nın Cumartesi günü patlayarak yakınlardaki birkaç köye volkanik kül püskürttüğünü bildirdi.
Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan Endonezya, dünyada en fazla yanardağa sahip ülkelerden biri. 2.963 metre yüksekliğindeki Merapi, en son 2010 yılında şiddetli bir şekilde patlamış ve 350'den fazla kişinin ölümüne neden olmuştu.
Kaynak: Xinhua / Güncel