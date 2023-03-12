Endonezya'nın Merapi Yanardağı'nda Patlama

MAGELANG, 12 Mart (Xinhua) -- Endonezya Jeolojik Afet Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi, ülkenin en aktif volkanlarından biri olan Merapi Yanardağı'nın Cumartesi günü patlayarak yakınlardaki birkaç köye volkanik kül püskürttüğünü bildirdi.

Endonezya'nın Orta Java eyaletinin Magelang bölgesinde yer alan Merapi Yanardağı volkanik maddeler püskürttü, 11 Mart 2023. (Fotoğraf: Priyo Utomo/Xinhua)

MAGELANG, 12 Mart (Xinhua) -- Endonezya Jeolojik Afet Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi, ülkenin en aktif volkanlarından biri olan Merapi Yanardağı'nın Cumartesi günü patlayarak yakınlardaki birkaç köye volkanik kül püskürttüğünü bildirdi.

Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan Endonezya, dünyada en fazla yanardağa sahip ülkelerden biri. 2.963 metre yüksekliğindeki Merapi, en son 2010 yılında şiddetli bir şekilde patlamış ve 350'den fazla kişinin ölümüne neden olmuştu.

Endonezya'nın Orta Java eyaletinin Magelang bölgesinde yer alan Merapi Yanardağı'nın patlamasının ardından volkanik maddelerle kaplı bir yerleşim bölgesinde motosikletiyle ilerleyen bir adam, 11 Mart 2023. (Fotoğraf: Priyo Utomo/Xinhua)

Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki Merapi Yanardağı'ndan püsküren volkanik maddeler, 11 Mart 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki Merapi Yanardağı'ndan püsküren volkanik maddeler, 11 Mart 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Merapi Yanardağı'ndan püsküren volkanik maddeler Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki yakın bir köyde görülüyor, 11 Mart 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Endonezya'nın Yogyakarta kentinde patlayan Merapi Yanardağı'nı seyreden insanlar, 11 Mart 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki Merapi Yanardağı'ndan püsküren volkanik maddeler, 11 Mart 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)