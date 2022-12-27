Endonezya'nın Makassar Kentinde Etkili Olan Sel Hayatı Felç Etti
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MAKASSAR, 27 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Güney Sulawesi ilinin merkezi Makassar kentinde şiddetli yağış sonrası sel sularında güçlükle ilerleyen insanlar, 26 Aralık 2022. (Fotoğraf: Niaz Sharief/Xinhua)
MAKASSAR, 27 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Güney Sulawesi ilinin merkezi Makassar kentinde şiddetli yağış sonrası sel sularında güçlükle ilerleyen insanlar, 26 Aralık 2022. (Fotoğraf: Niaz Sharief/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel