Endonezya'nın Makassar Kentinde Etkili Olan Sel Hayatı Felç Etti Güncel Haberler MAKASSAR, 27 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Güney Sulawesi ilinin merkezi Makassar kentinde şiddetli yağış sonrası sel sularında güçlükle ilerleyen insanlar, 26 Aralık 2022. (Fotoğraf: Niaz Sharief/Xinhua) MAKASSAR, 27 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Güney Sulawesi ilinin merkezi Makassar kentinde şiddetli yağış sonrası sel sularında güçlükle ilerleyen insanlar, 26 Aralık 2022. (Fotoğraf: Niaz Sharief/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Aralık Güncel Haberler

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