Endonezya'nın Klaten Kentinde Minyatür Gitar Atölyesi
Orta Cava'daki Klaten kentinde bir el sanatları atölyesi, maun, alüminyum, fiber, reçine ve teller kullanarak ürettiği çeşitli minyatür gitar koleksiyonuyla dikkat çekiyor.
KLATEN, 4 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Klaten kentinde bulunan bir el sanatları atölyesi, ürettiği çeşitli minyatür gitar koleksiyonuyla dikkat çekiyor. Minyatür gitarlar maun, alüminyum, fiber, reçine ve teller kullanılarak yapılıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel