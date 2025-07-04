Endonezya'nın Klaten Kentinde Minyatür Gitar Atölyesi

Endonezya'nın Klaten Kentinde Minyatür Gitar Atölyesi
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Orta Cava'daki Klaten kentinde bir el sanatları atölyesi, maun, alüminyum, fiber, reçine ve teller kullanarak ürettiği çeşitli minyatür gitar koleksiyonuyla dikkat çekiyor.

KLATEN, 4 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Klaten kentinde bulunan bir el sanatları atölyesi, ürettiği çeşitli minyatür gitar koleksiyonuyla dikkat çekiyor. Minyatür gitarlar maun, alüminyum, fiber, reçine ve teller kullanılarak yapılıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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