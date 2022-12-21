Endonezya'nın İndramayu İlçesinde Geleneksel Ngarot Kutlaması Güncel Haberler İNDRAMAYU, 21 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı İndramayu ilçesinin Lelea köyünde düzenlenen geleneksel Ngarot Festivali kutlamasına katılan başları çiçeklerle süslenmiş kızlar, 21 Aralık 2022. İNDRAMAYU, 21 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı İndramayu ilçesinin Lelea köyünde düzenlenen geleneksel Ngarot Festivali kutlamasına katılan başları çiçeklerle süslenmiş kızlar, 21 Aralık 2022. Ngarot, Batı Cava eyaletinin İndramayu ilçesinde pirinç ekim mevsimini karşılamak üzere düzenlenen geleneksel bir törendir. (Fotoğraf: Septianjar Muharam/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Aralık Güncel Haberler

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