Üye Girişi
Haberler

Endonezya'nın güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Batı Java bölgesindeki Banjar kentinin 102 kilometre güneyi olduğunu açıkladı. 6,1 büyüklüğündeki deprem yerin 68 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Endonezya'nın güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Batı Java bölgesindeki Banjar kentinin 102 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.

6,1 büyüklüğündeki deprem yerin 68 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: AA / Güncel

Endonezya Deprem Deprem Doğal Afetler Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title