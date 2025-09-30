Haberler

Endonezya'nın Güneydoğusunda 6 Büyüklüğünde Deprem

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'nın Kalianget bölgesi açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün Kalianget'in 32 kilometre güneydoğusunda ve 14 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi. Henüz can veya mal kaybı rapor edilmedi.

Endonezya'nın Kalianget bölgesinin güneydoğu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, yaklaşık 14 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntının merkez üssünün Kalianget'in 32 kilometre güneydoğusunun açıkları olduğunu ifade etti.

6 büyüklüğündeki depremde, henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. ???????

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansından yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 6,5 olarak kaydedildi.

Toplam 130 aktif yanardağa sahip Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor ve dünyanın sismik açıdan en aktif ülkeleri arasında gösteriliyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
Can Holding soruşturması büyüyor! Kasımpaşa Spor Kulübü'ne TMSF kayyum atandı

Can Holding soruşturması büyüyor! Süper Lig ekibine kayyum atandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatını kaybeden Güllü'nün son anlarını komşusu anlattı: Gözlerini açtı, yaşıyordu

Güllü'nün düştükten sonraki ilk anını komşusu anlattı: Yanına koştum
Asansör zemine çakıldı, genç kadın hayatını kaybetti

Sabah işe gitmek için asansöre bindi, kabinden cansız bedeni çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.