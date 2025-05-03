Endonezya'nın Gorontalo Kentinde 6 Büyüklüğünde Deprem
Endonezya'nın kuzeyindeki Gorontalo kenti açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, 110 kilometre derinlikte kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün Gorontalo'nun yaklaşık 165 kilometre batısında olduğunu bildirdi. Deprem sonrası can veya mal kaybı bildirilmedi ve tsunami uyarısı yapılmadı.
Endonezya'nın kuzeyindeki Gorontalo kenti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Gorontalo'nun yaklaşık 165 kilometre batısında olduğunu bildirdi.
Yaklaşık 110 kilometre derinlikte kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel