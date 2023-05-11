Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen '42. ASEAN Zirvesi' sona erdi

Endonezya'nın Labuan Bajo kentinde dün başlayan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğinin (ASEAN) 42. Zirvesi sona erdi.

ASEAN'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, üye ülkelerin ASEAN topluluğunu, birliğini ve merkeziyetini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladığı belirtildi.

Zirvede yasal ve diplomatik süreçlerin gözetilmesi dahil bölgesel sorunların barışçıl çözümünün önemi vurgulandı.

Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlen zirve, "ASEAN önemlidir: Büyümenin merkez üssü" temasıyla dün başladı.

Birliğe üye ülkeler, siber suç örgütleri ve çevrim içi dolandırıcılıklarla mücadele için daha sıkı önlemlerin alınması konusunda anlaştı.

Sınır denetimleri, güvenlik ve soruşturma konularında işbirliğinin sürdürülmesi de mutabık kalınan konular arasında yer aldı.

Ayrıca birlik, Doğu Timor'un (Timor Leste) 11. üye olarak Birliğe katılımına ilişkin yol haritasını onayladı.

Yaklaşık 1,4 milyon nüfuslu ada ülkesi Doğu Timor, 2002'de Endonezya'dan ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştı.

ASEAN'ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Kamboçya ve Myanmar olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.