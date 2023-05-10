Endonezya'nın ev sahipliğinde '42. ASEAN Zirvesi' başladı

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğinin (ASEAN) 42. Zirvesi, Endonezya'nın Labuan Bajo kentinde düzenleniyor.

Shine sitesindeki habere göre, Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlen zirve, "ASEAN önemlidir: Büyümenin merkez üssü" temasıyla başladı.

Zirvenin açılışında konuşan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ASEAN'ın bölgesel barış ve ekonomik gelişimin merkezi olmak için önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Birliğin ekonomik entegrasyonunu güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Widodo, ASEAN'ın başta sağlık, gıda ve enerji alanlarında kapsayıcı işbirliği yaparak finansal istikrarını koruması gerektiğini belirtti.

Siber suç örgütleri ile mücadele konusunda mutabık kalındı

Yarın yayımlanacak sonuç bildirgesinin taslak metnine ulaşan Associated Press'e (AP) göre, ASEAN liderleri, siber suç örgütleri ve çevrim içi dolandırıcılıklarla mücadele için daha sıkı önlemlerin alınması konusunda mutabık kaldı.

Taslak bildiride, ASEAN ülkelerinin sınır denetimleri, güvenlik ve soruşturma konularında işbirliğini artırma konusunda anlaştığı, gelişen teknolojinin kullanımı konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılacağı kaydedildi.

2 gün sürecek zirvede, Kasım 2022'deki zirvede alınan karar doğrultusunda, Doğu Timor'un (Timor Leste) 11. üye olarak Birliğe katılımının yol haritası konusunda mutabakat sağlanması bekleniyor.

Yaklaşık 1,4 milyon nüfuslu ada ülkesi Doğu Timor, 2002'de Endonezya'dan ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştı.

ASEAN'ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Kamboçya ve Myanmar olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.