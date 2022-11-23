Endonezya'nın Deprem Bebekleri Güncel Haberler BATI CAVA, 23 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Cianjur bölgesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından geçici bir barınakta yeni doğan bebekler görülüyor, 23 Kasım 2022. BATI CAVA, 23 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Cianjur bölgesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından geçici bir barınakta yeni doğan bebekler görülüyor, 23 Kasım 2022. Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde Pazartesi günü 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken en az 268 kişi yaşamını yitirdi, 151 kişi ise hala kayıp. Depremde 1.083 kişi yaralanırken, 58.362 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. (Fotoğraf: Septianjarar Muharam/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Deprem Güncel Haberler

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