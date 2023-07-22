Endonezya'nın Çeltik Tarlalarında Hasat Mesaisi Sürüyor

Havadan çekilen fotoğrafta Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde yer alan Bogor bölgesine bağlı Cisalada köyündeki pirinç terasları görülüyor, 20 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)
CAKARTA, 22 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Bogor bölgesine bağlı Cisalada köyünde çiftçiler tarlada çeltik hasadı yapıyor.
Havadan çekilen fotoğrafta Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde yer alan Bogor bölgesine bağlı Cisalada köyündeki çeltik tarlalarında hasat yapan çiftçiler görülüyor, 20 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde yer alan Bogor bölgesine bağlı Cisalada köyünde çiftçiler çeltik hasadı yapıyor, 20 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde yer alan Bogor bölgesine bağlı Cisalada köyünde çiftçiler çeltik hasadı yapıyor, 20 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde yer alan Bogor bölgesine bağlı Cisalada köyünde çiftçiler çeltik hasadı yapıyor, 20 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde yer alan Bogor bölgesine bağlı Cisalada köyünde çiftçiler çeltik hasadı yapıyor, 20 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde yer alan Bogor bölgesine bağlı Cisalada köyündeki pirinç terasları görülüyor, 20 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)