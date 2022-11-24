HABER: Endonezya'nın batısındaki depremde ölü sayısı 271'e yükseldi

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Endonezya'da depremden etkilenen bölgelerin çeşitli görüntüleri

4. Endonezya'da depremden etkilenen bölgelerin çeşitli görüntüleri

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Yerel yetkililere göre, Endonezya'nın batısını vuran güçlü depremde ölenlerin sayısı Çarşamba günü 271'e yükseldi, 40 kişi ise hala kayıp.

Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı Başkanı Suharyanto, depremin evleri ve altyapı tesisleri yıkılan 61.000'den fazla insanın bölgedeki evlerini terk etmeye zorladığını söyledi.

Yetkili, tahliye edilenlerin ihtiyaçlarının karşılandığı toplam 14 tahliye merkezinin kurulduğunu söyledi.

SES 1 (Endonezya dili): DWI MARYATI, Cianjur sakini

"Tangerang'dan gelen misafirlerimle sohbet ediyordum. Öğle yemeğinden sonra oldu. Deprem çok şiddetliydi. Yardım çağrısı yapmak amacıyla bağırdığım için sesimi kaybettim. Evime giriş engellendi. Nereye gideceğimi bilmiyorum, belki bir geçici barınağa giderim. Umarım hükümet bize hemen yardım edebilir."

SES 2 (Endonezya dili): LENA HERLINA, Cianjur sakini

"Evlerin çoğu hasar gördü, bazıları yıkıldı, bazıları başka binalar tarafından ezildi. Yani bu depremle birlikte birçok ev yıkıldığı için can güvenliğimizden çok endişe ediyoruz. En yakın meydan olduğu için burada kalıyoruz. Birçok artçı deprem oldu. Bir öncekinden daha büyük depremler olacak diye endişeye kapıldık. O yüzden bu meydana tahliye edildik, bu alanı kullanacağız."

Pazartesi günü merkez üssü Cianjur bölgesinin güneybatısında yer alan 5,6 büyüklüğünde bir deprem, Endonezya'nın Batı Cava'sını salladı. Depremin ardından Çarşamba gününe kadar yaklaşık 171 artçı sarsıntı meydana geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cakarta'dan bildiriyor.

(XHTV)