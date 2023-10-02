Endonezya'nın Batı Papua eyaletinde çıkan çatışmada 5 ayrılıkçı öldürüldü

Endonezya'da güvenlik güçleri ile Batı Papua eyaletindeki ayrılıkçı "Batı Papua Özgürlük Ordusu" arasında çıkan çatışmada 5 ayrılıkçı öldü.

Endonezya'da güvenlik güçleri ile Batı Papua eyaletindeki ayrılıkçı "Batı Papua Özgürlük Ordusu" arasında çıkan çatışmada 5 ayrılıkçı öldü.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Batı Papua'da güvenlik güçleriyle ayrılıkçı "Batı Papua Özgürlük Ordusu" mensubu onlarca kişi arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Açıklamada, çatışmada 5 ayrılıkçının öldürüldüğü belirtildi.

Çatışmanın ardından yürütülen operasyonda tüfek, tabanca, cep telefonu, nakit para ve mühimmatın yanı sıra birkaç okun da ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Endonezya topraklarına katıldığı 1963'e kadar Hollanda kontrolündeki Papua bölgesinde, ayrılıkçı silahlı gruplar bağımsızlık yanlısı faaliyetler yürütüyor.

Endonezya hükümeti, 1969 referandumunda Papua halkının Endonezya çatısı altında kalmayı kabul etmesi nedeniyle Papua'nın Endonezya'ya ait olduğunu savunuyor.