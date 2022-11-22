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Endonezya'nın Batı Cava Eyaletinde Meydana Gelen Deprem Sonrası Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

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Endonezya'nın Batı Cava Eyaletinde Meydana Gelen Deprem Sonrası Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

CİANJUR, 22 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Cianjur'un Cugenang kasabasında depremin neden olduğu heyelan bölgesinde çalışan kurtarma görevlileri, 22 Kasım 2022.

CİANJUR, 22 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Cianjur'un Cugenang kasabasında depremin neden olduğu heyelan bölgesinde çalışan kurtarma görevlileri, 22 Kasım 2022.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre Pazartesi günü Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde toplam 162 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Sandika Fadilah/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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