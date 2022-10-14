Endonezya'nın Bangka Bölgesinde Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Hayvanlar Doğaya Salındı
Güncel Haberler
BANGKA, 14 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın Bangka bölgesindeki bir ormanda doğaya salınan Bangka yavaş lorisi görülüyor, 12 Ekim 2022. Yerel bir yaban hayatı kurtarma örgütü Perşembe günü nesli tükenme tehlikesi altındaki iki hayvanı doğaya salıverdi.
BANGKA, 14 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın Bangka bölgesindeki bir ormanda doğaya salınan Bangka yavaş lorisi görülüyor, 12 Ekim 2022. Yerel bir yaban hayatı kurtarma örgütü Perşembe günü nesli tükenme tehlikesi altındaki iki hayvanı doğaya salıverdi. (Fotoğraf: Resha Jauhari/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel