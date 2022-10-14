Üye Girişi
Haberi Paylaş

Endonezya'nın Bangka Bölgesinde Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Hayvanlar Doğaya Salındı

Güncel Haberler

Endonezya'nın Bangka Bölgesinde Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Hayvanlar Doğaya Salındı

BANGKA, 14 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın Bangka bölgesindeki bir ormanda doğaya salınan Bangka yavaş lorisi görülüyor, 12 Ekim 2022. Yerel bir yaban hayatı kurtarma örgütü Perşembe günü nesli tükenme tehlikesi altındaki iki hayvanı doğaya salıverdi.

BANGKA, 14 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın Bangka bölgesindeki bir ormanda doğaya salınan Bangka yavaş lorisi görülüyor, 12 Ekim 2022. Yerel bir yaban hayatı kurtarma örgütü Perşembe günü nesli tükenme tehlikesi altındaki iki hayvanı doğaya salıverdi. (Fotoğraf: Resha Jauhari/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title