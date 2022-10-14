Endonezya'nın Bangka Bölgesinde Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Hayvanlar Doğaya Salındı Güncel Haberler BANGKA, 14 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın Bangka bölgesindeki bir ormanda doğaya salınan Bangka yavaş lorisi görülüyor, 12 Ekim 2022. Yerel bir yaban hayatı kurtarma örgütü Perşembe günü nesli tükenme tehlikesi altındaki iki hayvanı doğaya salıverdi. BANGKA, 14 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın Bangka bölgesindeki bir ormanda doğaya salınan Bangka yavaş lorisi görülüyor, 12 Ekim 2022. Yerel bir yaban hayatı kurtarma örgütü Perşembe günü nesli tükenme tehlikesi altındaki iki hayvanı doğaya salıverdi. (Fotoğraf: Resha Jauhari/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Endonezya'nın Bangka Bölgesinde Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Hayvanlar Doğaya Salındı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.