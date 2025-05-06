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Endonezya Merkez Bankası, ABD Gümrük Vergilerinin Ekonomiye Etkisini Değerlendirdi

Endonezya Merkez Bankası, ABD Gümrük Vergilerinin Ekonomiye Etkisini Değerlendirdi
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Endonezya Merkez Bankası, ABD'nin gümrük vergilerinin bu yıl ülke ekonomisini etkileyeceğini ve 2025 yılı için ekonomik büyümenin %4,7 ile %5,5 arasında gerçekleşeceğini öngördüğünü açıkladı. İlk çeyrek büyümesi ise %4,87 olarak belirlendi.

CAKARTA, 6 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya Merkez Bankası, ABD'nin uyguladığı karşılıklı gümrük vergilerinin bu yıl ülke ekonomisini etkileyebileceğini söyledi.

Merkez Bankası İletişim Departmanı İcra Direktörü Ramdan Denny Prakoso, "Ülkemizin 2025'teki ekonomik büyümesinin, ABD'nin gümrük vergisi politikalarının doğrudan ve dolaylı etkileriyle yıllık bazda yüzde 4,7 ile 5,5 aralığının orta noktasında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi.

Endonezya İstatistik Kurumu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,87'lik bir büyüme sergiledi. Bu oran, bir önceki çeyreğe göre gerilemeye işaret ediyor. Gayrisafi yurtiçi hasıla ise cari fiyatlarla 5.665,9 trilyon rupi, 2010'un sabit fiyatlarıyla ise 3.264,5 trilyon rupi olarak gerçekleşti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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