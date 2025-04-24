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Endonezya Merkez Bankası, 2025 Büyüme Tahminini Revize Etti

Endonezya Merkez Bankası, 2025 Büyüme Tahminini Revize Etti
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Endonezya Merkez Bankası, ABD'nin gümrük vergilerine yönelik endişelerle 2025 yılı ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. Ayrıca, para politikalarını güçlendirme kararı alındı.

CAKARTA, 24 Nisan (Xinhua) -- Endonezya Merkez Bankası, ABD'nin karşılıklı gümrük vergilerine ilişkin endişeleri dile getirerek, ülkenin 2025 yılı ekonomik büyüme tahminini revize etti. Daha önce yüzde 4,7 ila 5,5 aralığında öngörülen büyümenin, bu aralığın orta noktasının hafif altında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Merkez Bankası Başkanı Perry Warjiyo çarşamba düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin gümrük vergisi politikalarının Endonezya ihracatına olan yurtdışı talebini azaltabileceğini ve ortak ülkelerle olan ticari ilişkileri olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Warjiyo, bu risklere karşı koymak için Merkez Bankası'nın parasal ve makro ihtiyati politika tedbirlerini güçlendirdiğini de sözlerine ekledi.

Merkez Bankası ayrıca ekonomiyi desteklemek ve rupiahın istikrarını korumak amacıyla gösterge faiz oranını yüzde 5.75'te tutmaya karar verdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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