Endonezya, Kovid-19 Kurallarının Gevşemesi Sonrası Ülkeye Gelen İlk Çinli Turist Kafilesini Memnuniyetle Karşıladı

Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Ngurah Rai Uluslararası Havaalanı'ndan çıkan turistler, 22 Ocak 2023. (Fotoğraf: Dicky Bisinglasi/Xinhua)

Çinli turistler Bali'de yöresel geleneksel şarkılar ve danslarla karşılandı. Bali Valisi I Wayan Koster, turistlerden birine çelenk takdim etti.

CAKARTA, 23 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın ünlü tatil adası Bali, Çin hükümetinin Kovid-19 kurallarını optimize etmesinin ardından Pazar günü charter seferiyle gelen ilk Çinli turist kafilesini karşıladı.

Çin'in güneyinde bir metropol olan Shenzhen'den gelen toplam 210 Çinli turisti taşıyan uçak, Pazar günü yerel saatle 10.40'ta Bali I Gusti Ngurah Rai Uluslararası Havaalanı'na indi.

Çinli turistler, Bali'de yöresel geleneksel şarkılar ve danslarla karşılandı. Bali Valisi I Wayan Koster, turistlerden birine çelenk takdim etti.

Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Ngurah Rai Uluslararası Havaalanı'nda, aslan dansı yapan dansçıyla konuşan çocuklar, 22 Ocak 2023. (Fotoğraf: Dicky Bisinglasi/Xinhua)

Koster, "Çinli turist kafilesinin gelişiyle Bali'de turizmin yeniden canlanacağına inanıyorum. Çin, uzun yıllardır Bali'nin en büyük turist kaynağı oldu ve bugüne dek Bali'yi ziyaret eden Çinli turistlerin sayısı 1,4 milyona kadar çıktı" dedi.

Karşılama törenine katılan Çin'in Bali Denpasar Başkonsolosu Zhu Xinglong, Endonezya hükümetinin Çinli turistleri Bali'de ağırlamak için yaptığı özenli düzenlemeleri takdirle karşıladığını belirtti. Başkonsolos, yurt dışına çıkış işlemleri yapılan Çin vatandaşları için Endonezya'nın, ilk pilot ülkelerden biri olduğunu ve bunun da Endonezya hükümetinin Çinli turistlere yönelik misafirperverliğini gösterdiğini söyledi.

Zhu, Çin'in Denpasar Başkonsolosluğu'nun Endonezya'nın ilgili birimleriyle turizm iş birliğini güçlendireceğini ve iki ülke arasındaki personel değişimi ile halklar arası bağları teşvik edeceğini söyledi.