Endonezya, Kovid-19 fonu sahtekarlığıyla suçlanan Japon vatandaşını sınır dışı etti - Haberler

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Endonezya, Kovid-19 fonu sahtekarlığıyla suçlanan Japon vatandaşını sınır dışı etti

AA - İdris Sülün - Güncel
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Endonezya, Kovid-19 fonu sahtekarlığıyla suçlanan Japon vatandaşını sınır dışı etti

KUALA Endonezya'nın, ülkesinin Kovid-19 yardım fonunu 7,3 milyon dolar dolandırmakla suçlanan Japon vatandaşını sınır dışı ettiği bildirildi.

KUALA Endonezya'nın, ülkesinin Kovid-19 yardım fonunu 7,3 milyon dolar dolandırmakla suçlanan Japon vatandaşını sınır dışı ettiği bildirildi.

Endonezya polisi, Kovid-19 salgınından zarar gören küçük işletmelere yönelik yardım fonunu 7,3 milyon dolar dolandırmakla suçlanan 47 yaşındaki Taniguchi Mitsuhiro'yu sabahın erken saatlerinde Tokyo'ya sınır dışı etti.

Taniguchi, Japan Airlines uçağıyla Tokyo'ya gönderilmeden önce Cakarta'daki Göçmenlik Genel Müdürlüğü ofisine getirildi.

Göçmen Bürosu yetkilisi Douglas Simamora, havaalanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, pasaportu Japon hükümeti tarafından iptal edilen ve oturma izni olmayan Taniguchi'nin sınır dışı edildiğini, gelecekte Endonezya'ya giremeyeceğini söyledi.

Taniguchi, 4 Haziran'da Lampung eyaletindeki bir balık tüccarına ait evde gözaltına alınmıştı.

Bölgede kaldığı zaman diliminde kendisini yatırımcı olarak tanıtan Taniguchi'nin yerel sakinleri balıkçılığa yatırım yapmaya teşvik ettiği belirtiliyor.

Taniguchi ve bir grup tanıdığı, Japon hükümetinin sağladığı Kovid-19 yardım fonları için yaklaşık 1700 sahte başvuruda bulunmuştu.

Tokyo Polis Departmanına göre, söz konusu başvuruların 960'ından fazlasından 7,3 milyon dolar sübvansiyon alındı.

Japon basınına göre, Tokyo polisi, Taniguchi'nin eski eşi ve iki oğlunu dolandırıcılık şüphesiyle 30 Mayıs'ta gözaltına alınmış ve Taniguchi'yi uluslararası arananlar listesine koymuştu.

Dolandırıcılık, Ağustos 2020'de sübvansiyonları sunan ofisin verileri Tokyo polisiyle paylaşmasının ardından ortaya çıktı.

Sınır dışı edilen Taniguchi, Ekim 2020'de Endonezya'ya yatırımcı vizesiyle girmişti.

Endonezya makamları, ülkede Taniguchi ile bağlantısı olan diğer kişilerin dolandırıcılığa karışıp karışmadığını araştırmaya devam ediyor.

AA / İdris Sülün - Güncel

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