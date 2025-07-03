Endonezya, İsrail Saldırısını Kınadı

Endonezya, Gazze'deki Endonezya Hastanesi Müdürü Mervan Sultan'ın ve ailesinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail saldırısını kınadı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığının X hesabından, Sultan'ın Gazze'deki evine İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Endonezya, Gazze'deki Endonezya Hastanesi Müdürü Dr. Mervan Sultan'ın ve ailesinin vefatından üzüntü duymaktadır." ifadesine yer verildi.

Endonezya'nın, Sultan'ın hizmetlerini, özverisini ve Filistin'de barışın sağlanması adına çabalarını takdir ettiği belirtilen açıklamada, İsrail'in saldırısı kınandı.

Açıklamada, "İsrail'in zulmünün sonlandırılması ve Filistin'de ateşkesin derhal sağlanması" çağrısı yapıldı.

İsrail ordusunun, Gazze'deki evini hedef alması sonucu hayatını kaybeden Endonezya Hastanesi Müdürü Mervan Sultan ile eşi ve 5 çocuğunun cenazeleri, 2 Temmuz'da toprağa verilmişti.

Gazze'deki Filistin Hükümeti Medya Ofisinin yayımladığı son verilere göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda 1580 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi.