Endonezya, İsrail'in Gazze İşgalini Kınadı

Endonezya, İsrail hükümetinin, Gazze kentinin tamamının işgal edilmesine yönelik kararını kınadığını bildirdi.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail hükümetinin Gazze kentinin tümüyle işgal edilmesini öngören kararına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Endonezya, İsrail'in Gazze'yi ele geçirmeye yönelik tek taraflı kararını kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

İsrail hükümetinin bu kararla uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ciddi şekilde ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, Gazze'deki insani krizin daha da derinleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) nezdinde yasa dışı olduğu hatırlatıldı.

Endonezya'nın iki devletli çözüm kapsamında Filistin devletinin bağımsızlığını ve egemenliğini desteklediği belirtilen açıklamada, BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma, İsrail'in yasa dışı eylemlerinin durdurulması için somut adımlar atma çağrısı yapıldı.

İsrail Güvenlik Kabinesi dün akşam Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.