Endonezya insan kaçakçılarının Myanmar'a götürdüğü 20 vatandaşını kurtarmaya çalışıyor

Endonezyalı yetkililer, yasa dışı yollarla Myanmar'a kaçırılan 20 vatandaşını kurtarma çalışması başlattı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Judha Nugraha, en az 20 vatandaşın, Myanmar ordusu ile ayrılıkçı Karen etnik topluluğuna bağlı silahlı güçler arasında çatışmaların yaşandığı, Myanmar'ın Tayland sınırındaki Myawaddy'de mahsur kaldığını söyledi.

Nugraha, Tayland'da kripto internet siteleri ya da uygulamalar için yüksek ücrette dolandırıcılık teklifi ile insan kaçakçılarınca kandırılan 20'den fazla Endonezya vatandaşının yasa dışı yollarla Myawaddy'ye götürüldüğünü belirtti.

Bölgede devam eden çatışmalar nedeniyle kaçırılan Endonezyalılara ulaşmanın zor olduğunu dile getiren Nugraha, bu konuda Tayland ve Myanmar otoriteleri ve kuruluşlarından yardım talep ettiklerini aktardı.

Birleşmiş Milletler (BM) verileri, Güney Asya'da her yıl çoğunluğu kadın ve çocuk 150 binden fazla kişinin insan ticaretinin kurbanı olduğunu gösteriyor. Zorla çalıştırma, cinsel istismar, zorla evlendirme bölgede en yaygın insan ticareti formlarını oluşturuyor.