Endonezya Hükümeti Dijital Ekosistemi Geliştirmek İçin Kendi Metaverse Platformunu Kurdu

CAKARTA, 2 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'da Devlete ait İşletmeler Bakanı Erick Thohir Pazartesi günü yaptığı açıklamada, hızla değişen dijital ekosisteme uyum sağlama çabası olarak hükümetin MetaNesia adlı kendi metaverse platformunu kurduğunu söyledi. Devlete ait telekomünikasyon şirketi PT Telkom Endonezya tarafından geliştirilen ve Pazar günü başlatılan sanal dünyada, Endonezya'nın küçük ve orta ölçekli işletmeleri mallarını daha büyük yabancı işletmelerle eşit düzeyde tanıtacak. Bakana göre, kuruluşlar ayrıca MetaNesia'da daha fazla kişiye çevrimiçi sağlık danışmanlığı gibi önemli sosyal hizmetler de sunabilecek. Thohir yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkemizi diğer ülkelerin gerisinde bırakmayın. Bu ekosistemdeki değişiklikleri dengelememiz gerekiyor, bunun cevaplarından biri de MetaNesia" dedi. Ayrıca MetaNesia dahilinde mağazalar, servis merkezleri ve eğlence için bir Metaverse Mall isimli bir alışveriş merkezi ve etkinlikler için de bir Metaverse Concert isimli bir salon bulunduğunu söyledi. MetaNesia ayrıca, takas edilemeyen token (NFT) piyasasına, sanal toplantılara ve spor etkinliklerine de ev sahipliği yapabilecek hale getirilecek.