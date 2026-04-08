Endonezya'da bütçe tedbirleri kapsamında bakan maaşlarında kesintiye gidilmesi planlanıyor

Endonezya'da hükümet, bütçe tasarrufuna yönelik politikalar çerçevesinde bakan maaşlarında kesinti yapmayı değerlendiriyor. Maliye Bakanı, kesintinin yaklaşık yüzde 25 olabileceğini belirtti. Bu durum, halkın ekonomik zorlukları ve adaletsiz bulduğu yüksek ödenekler nedeniyle daha önce düzenlenen protestoların ardından gündeme geldi.

Endonezya'da hükümetin, bütçe tasarrufuna yönelik politikalar kapsamında bakan maaşlarında kesintiye gidilmesine ilişkin teklifi değerlendirdiği bildirildi.

Antara ajansının haberine göre, Kabine Sekreteri Teddy Indra Wijaya, basına yaptığı açıklamada, bütçe tasarrufu ve kamu harcamalarını azaltmaya yönelik tedbirleri değerlendirdi.

Tedbirler çerçevesinde bakan maaşlarının düşürülmesinin hükümetin gündeminde olduğunu belirten Wijaya, bakan maaşlarına ilişkin önerinin gelecek günlerde yapılacak kabine toplantısında ele alınacağını ifade etti.

Maliye Bakanı Purbaya Yudhi Sadewa da yaptığı açıklamada öneriye destek verdiğini ve nihai kararın Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya ait olduğunu söyledi.

Sadewa, bakan maaşlarında yapılacak olası kesintinin yaklaşık yüzde 25 seviyesinde olabileceğini ancak henüz resmi bir oran belirlenmediğini kaydetti.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 28 Ağustos 2025'te milletvekilleri maaşları ve yüksek ödeneklere karşı gösteriler düzenlenmişti. Göstericiler, çoğu vatandaşın karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklar nedeniyle israf olarak niteledikleri ödenekleri adaletsiz bulduklarını beyan etmişti.

Şiddetlenen ve ülke geneline yayılan protestolarda göstericiler bazı milletvekillerinin evlerini yağmalamıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
