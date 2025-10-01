Endonezya, Güney Kore'den T-50i Savaş Uçakları Alıyor

Endonezya Hava Kuvvetleri, Güney Kore'den sipariş edilen "T-50i" tipi savaş uçaklarının ikisini kasım ayında teslim alacağını duyurdu.

Antara News'ün haberine göre, Endonezya Hava Kuvvetleri Sözcüsü Nyoman Suadnyana, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Suadnyana, Endonezya'nın sipariş verdiği T-50i tipi iki savaş uçağının, kasımda teslim edileceğini ve devamının ise gelecek aylarda Hava Kuvvetleri envanterine gireceğini belirtti.

Haberde, Güney Kore merkezli Kore Havacılık ve Uzay Sanayii (KAI) tarafından geliştirilen T-50i'nin, öncü savaş uçağı eğitimi konusunda hizmet vereceği ifade edildi.

Öte yandan Endonezya'nın sipariş ettiği Fransız yapımı Rafale jetlerinin Şubat-Mart 2026'da teslim edilmesinin beklendiği bildirilen haberde, Hava Kuvvetlerinin Çin tarafından geliştirilen "J-10C" savaş uçaklarını satın almayı da düşündüğü ancak bu kararı hala gözden geçirdiği kaydedildi.