Endonezya, Gıda Güvenliği İçin Çin'in Tarım Teknolojilerini Örnek Almayı Planlıyor

CAKARTA, 24 Eylül (Xinhua) -- Endonezya Tarım Bakan Yardımcısı Sudaryono, iklim değişikliği ve ekilebilir arazinin yetersizliği gibi zorluklar karşısında ülkesinin gıdada kendi kendine yeterliliğe ulaşması için Çin'in tarımsal gelişmelerini örnek almasının önemine dikkat çekti.

Sudaryono Pazar günü yaptığı açıklamada, "İklim değişikliği ve sınırlı arazi gibi zorluklar karşısında Çin'in tarım teknolojisi ve politikalarından ders çıkarabilir ve biz de Çin gibi gıdada kendi kendine yeter hale gelebiliriz" dedi.

Çin'in bir milyarı aşan nüfusuna gıda temin etmedeki başarısına vurgu yapan Sudaryono, bu başarıya büyük veri gibi modern teknolojilerin kullanımı ve tarıma yönelik güçlü hükümet desteği sayesinde ulaşıldığını belirtti.

Bakan Yardımcısı, "Çin ile işbirliği Endonezya için son derece önemli çünkü onlar büyük nüfuslarının gıda ihtiyacını karşılayabilecek bir tarım sistemi kurmayı başardılar" dedi.

Sudaryono, Çin ile bu yönde stratejik bir işbirliğinin Endonezya'nın tarımsal verimliliğini artırmakla kalmayıp, ülkenin küresel gıda tedarik zincirindeki konumunu da güçlendireceğine söyledi.

Söz konusu işbirliği, teknoloji transferinin yanı sıra bitki çeşitlerinin geliştirilmesi, su kaynaklarının yönetimi ve çiftçilere yönelik destek politikaları konularında bilgi paylaşımını da içerecek. Sudaryono, Endonezya'nın 270 milyonluk nüfusu için sürdürülebilir gıda güvenliğinin sağlanmasında kamu ve özel sektörün rolünün önemine de vurgu yaptı.