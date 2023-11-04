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Endonezya, Gazze'ye Yardım Gönderdi

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CAKARTA, 4 Kasım 2023 (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki bir askeri havaalanında Filistin'e gidecek yardım malzemelerini uçağa yükleyen personel, 4 Kasım 2023. Endonezya hükümeti ve halkından gelen yardım malzemeleri önce Mısır'a nakledilecek.

CAKARTA, 4 Kasım 2023 (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki bir askeri havaalanında Filistin'e gidecek yardım malzemelerini uçağa yükleyen personel, 4 Kasım 2023.

Endonezya hükümeti ve halkından gelen yardım malzemeleri önce Mısır'a nakledilecek. (Fotoğraf: Zulkarnain/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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