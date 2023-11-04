Endonezya, Gazze'ye Yardım Gönderdi
- Güncelleme:
Güncel Haberler
CAKARTA, 4 Kasım 2023 (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki bir askeri havaalanında Filistin'e gidecek yardım malzemelerini uçağa yükleyen personel, 4 Kasım 2023. Endonezya hükümeti ve halkından gelen yardım malzemeleri önce Mısır'a nakledilecek.
CAKARTA, 4 Kasım 2023 (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki bir askeri havaalanında Filistin'e gidecek yardım malzemelerini uçağa yükleyen personel, 4 Kasım 2023.
Endonezya hükümeti ve halkından gelen yardım malzemeleri önce Mısır'a nakledilecek. (Fotoğraf: Zulkarnain/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel