Endonezya, Gazze'ye barış gücü gönderme seçeneğini "dikkatle" değerlendiriyor

Güncelleme:
Endonezya, ABD'nin Gazze planı çerçevesinde Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kapsamında Gazze'ye asker konuşlandırma seçeneğini 'dikkatle' değerlendirdiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, askerlerin sivilleri koruma ve insani yardım odaklı bir rol üstleneceğini belirtti.

Endonezya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) çerçevesinde Gazze'ye asker konuşlandırılmasının "dikkatle" değerlendirildiğini açıkladı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahd Nabyl A. Mulachela, Anadolu Ajansına (AA) yaptığı açıklamada, Gazze'ye asker konuşlandırılması seçeneğinin halen değerlendirme aşamasında olduğunu belirtti.

Mulachela, Endonezya'nın Gazze'deki barış çabalarına katılımının "dikkatle" ele alındığına işaret ederek, "Mevcut görüşmeler, açık bir görev tanımı oluşturulması, sivillerin korunması ve Endonezya'nın uzun süredir benimsediği barışı koruma ilkeleriyle uyum sağlanması üzerinde yoğunlaşıyor." dedi.

Bu aşamada nihai bir karar alınmadığını vurgulayan Mulachela, asker sayısı, birliklerin yapısı, takvim ya da görev alanlarına ilişkin detayların henüz netleşmediğini ifade etti.

Mulachela, Endonezya'nın olası katkısının, "sivillerin korunması, insani yardım ve istikrarın sağlanması" odaklı, açıkça tanımlanmış ve saldırı niteliği taşımayan bir rolle sınırlı olacağını dile getirdi.

Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri (TNI) Komutanı General Tandyo Budi Revita da yaptığı açıklamada, Gazze gibi çatışma bölgelerine konuşlandırılması planlanan 5 ila 8 bin personel için hazırlıklara başlandığını duyurmuştu.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN da Endonezya askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasına yönelik saha hazırlıklarının başladığını ve Endonezya birliklerinin uluslararası bir istikrar gücüne entegre edileceğini iddia etmişti.

Gazze'ye konuşlanacak uluslararası gücün komutanlığını ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers'ın üstleneceği açıklanmıştı.

Endonezya'nın, ISF kapsamında Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke olacağı iddia edilmiş, Endonezya askerlerinin güneydeki Refah ve Han Yunus kentleri arasındaki bölgede bulunacağı öne sürülmüştü.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
