Endonezya, Filistin için 10.000 hektar tarım arazisinde üretime başlıyor

CAKARTA, 7 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya, 10.000 hektardan fazla tarım arazisinde Filistin'e gönderilmek üzere pirinç ve sebze yetiştirecek.

Tarım Bakanı Andi Amran Sulaiman, pazartesi günü yaptığı açıklamada söz konusu programa Filistinli ortakların da katılacağını ve tarım alanındaki uzmanlıklarıyla katkıda bulunacağını söyledi. Bu amaçla kullanılacak tarım arazileri, ülkenin Güney Sumatra ve Kalimantan bölgelerinde yer alıyor.

Programa ilişkin anlaşma, pazartesi günü Cakarta'da Sulaiman ve Filistinli mevkidaşı Rızk Beşir Selimiye arasında imzalandı.

Sulaiman, Endonezya'nın Filistin halkıyla somut dayanışmasını yansıtan girişimin, bağımsızlık mücadelesi veren bölge halkına gıda güvenliği konusunda destek olmayı amaçladığını söyledi.

Sulaiman, "Kardeşlerimiz birlikte işlediğimiz bu topraklardan ihtiyaç duydukları ürünleri kolayca alabilecek. Bu, Filistinli kardeşlerimize insani yardımda bulunma yollarımızdan biri. Bağımsızlıklarına kavuşmaları için de dua ediyoruz. Gıda ihtiyaçları konusunda onlara destek olmaya kararlıyız" dedi.

Endonezya'nın Filistin'e 10.000 ton pirinç hibe etmeyi taahhüt ettiğini, sevkiyatınsa Filistin'in Cakarta Büyükelçiliği'nin hazırlık durumuna göre koordine edileceğini ifade eden Sulaiman, "Sevkiyat mümkün olur olmaz pirinci göndereceğiz" diye konuştu.