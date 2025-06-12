Endonezya, Filistin'e 10.000 Ton Pirinç Yardımı Gönderecek

CAKARTA, 12 Haziran (Xinhua) -- Endonezya hükümeti, Filistin'e yardım olarak 10.000 ton pirinç gönderme kararı aldı.

Endonezya Gıda İşleri Koordinasyon Bakanı Zulkifli Hasan perşembe günü yaptığı açıklamada yardımların, Endonezya ordusu tarafından bölgeye ulaştırılacağını belirtti.

Hasan, koordinasyon toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Umarım bu ay içinde yola çıkabiliriz. Askerlerimiz pirinci Ürdün'e veya doğrudan Filistin'e ulaştıracak" dedi.

Ulusal Gıda Ajansı Başkanı Arief Prasetyo da yardımın hazırlanmasının yaklaşık üç hafta sürebileceğini ve pirincin hükümetin rezervlerinden temin edileceğini açıkladı.

Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre ülke şu anda 4 milyon tonla şimdiye kadarki en büyük pirinç stokuna sahip.