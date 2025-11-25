Haberler

Endonezya Donanması, Gazze için 3 Hastane Gemisi Hazırladı

Güncelleme:
Endonezya Donanması, Gazze Şeridi'nde insani yardım operasyonları için 3 hastane gemisi gönderdi. Gemiler, yaralı sivillerin tedavi edilmesinde kullanılacak ve askeri kargo uçakları ile de desteklenecek.

Endonezya Donanmasının, 3 hastane gemisini Gazze Şeridi'nde insani operasyonlarda kullanılmak üzere hazırladığı bildirildi.

Endonezya'nın Antara ajansının haberine göre, Donanma yetkilileri, Gazze'deki insani yardım görevleri kapsamında kullanılacak askeri vasıtalara ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkililer, donanmanın işlettiği 3 hastane gemisinin, İsrail'in saldırılarında yaralanan Gazzeli sivillerin tedavi edilebilmesi için ayrıldığını belirtti.

Gemilerin tıbbi tesislerle donatıldığını ve hastaların tahliyesinde kullanılacak helikopterler taşıdığını aktaran yetkililer, misyonlarda kullanılmak üzere askeri kargo uçaklarının da hazırlandığını ifade etti.

Yetkililer, ordunun 3 tugaydan oluşan barış gücü hazırladığını belirterek, birliklerin ne zaman konuşlandırılacağına dair bilgi vermedi.

Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, 14 Kasım'da, Gazze'de görevlendirilmesi planlanan barış gücü kapsamında özellikle sağlık ve altyapı alanlarında hizmet verecek 20 bin personelin hazır hale getirildiğini duyurmuştu.

Personelin Gazze'de tıbbi destek, altyapı ve inşaat faaliyetleri gibi görevlerde yer alacağını aktaran Sjamsoeddin, gerekli uluslararası onayın sağlanması halinde birliklerin bölgeye hızla konuşlandırılabileceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
