Endonezya Dışişleri Bakanlığı'ndan Prabowo Subianto'ya İlişkin Açıklama
Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun İsrail'i ziyaret edeceği iddialarını yalanladı ve Subianto'nun Mısır'dan döneceğini belirtti.
Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun İsrail'i ziyaret edeceğine ilişkin İsrail medyasındaki iddiaları yalanladı.
Antara News'ün haberine göre, Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yvonne Mewengkang, İsrail basınının, Subianto'nun yarın İsrail'i ziyaret edeceği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Subianto'nun Mısır'daki programını tamamlamasının ardından İsrail'i ziyaret etmeyeceğini açıklayan Sözcü, "Asıl plana göre, Cumhurbaşkanı (Subianto), Mısır'daki programının ardından Endonezya'ya dönecek." ifadesini kullandı.
Subianto, Mısır'da yapılacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Mısır'a varmıştı.
İsrail basınında, Subianto'nun, Mısır'daki programının ardından yarın İsrail'i ziyaret edeceği iddia edilmişti.