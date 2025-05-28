Endonezya Devlet Başkanı Subianto'dan İsrail-Filistin Açıklaması

- Endonezya Devlet Başkanı Subianto: "İsrail, Filistin devletini tanıdığında İsrail'i tanımaya hazırız"

JAKARTA - Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, başkent Jakarta'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği basın toplantısında "İsrail'in egemen bir ülke olarak haklarının tanınması ve güvence altına alınması gerektiğini de vurguladım. İsrail, Filistin'i tanıdığında Endonezya'nın da İsrail'i tanımaya ve diplomatik ilişkileri başlatmaya hazırız" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güneydoğu Asya turunun ikinci durağı Endonezya'da temaslarını sürdürüyor. Endonezya ziyareti sırasında Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile başkent Jakarta'da ortak basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Macron, İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli bir çözüm görmek istediğini bir kez daha teyit etti. Fransa'nın Orta Doğu'ya yönelik politikasında çifte standart olmadığını söyleyen Macron, "Sadece siyasi bir çözüm barışın yeniden tesis edilmesini ve uzun vadede inşa edilmesini mümkün kılacaktır" diye konuştu.

Haziran ayında Fransa ve Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı konferansa atıfta bulunan Macron, "Suudi Arabistan ile birlikte, bir Filistin devletinin tanınmasına ve İsrail devletinin ve bu bölgede barış ve güvenlik içinde yaşama hakkının tanınmasına yeni bir ivme kazandırmak için yakında New York'ta Gazze konulu bir konferans düzenleyeceğiz" dedi.

"İsrail, Filistin devletini tanıdığında İsrail'i tanımaya hazırız"

Subianto ise İsrail ile diplomatik ilişkilere değinerek, "İki devletli çözüm ve Filistin'in özgürlüğü gerçek barışa ulaşmanın tek yoludur. İsrail'in egemen bir ülke olarak haklarının tanınması ve güvence altına alınması gerektiğini de vurguladım. İsrail, Filistin'i tanıdığında Endonezya da İsrail'i tanımaya ve diplomatik ilişkileri başlatmaya hazır" ifadelerini kullandı.

Endonezya'nın önceki Devlet Başkanı Joko Widodo döneminde Endonezya, İsrail ile başta ticaret olmak üzere düşük düzeyli ve sessiz temaslara müsamaha göstermiş, ancak İsrail ile açık ilişkilerden büyük ölçüde kaçınmıştı. Geçtiğimiz yıl Widodo'nun ofisi, Jakarta ve Tel Aviv'in Ekim 2023'te ilişkileri normalleştirmeyi planladığına dair bir raporu yayınlamış ancak 7 Ekim'de İsrail saldırılarının ardından ilişkilerin normalleştirilmesi planı rafa kaldırılmıştı.