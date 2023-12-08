Endonezya Devlet Başkanı: Arakanlı Müslümanların Ülkeye Gelişi İnsan Kaçakçılığı Olabilir

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, son dönemde ülkesine çok sayıda Arakanlı Müslüman mültecinin gelmesinin nedeninin, insan kaçakçılığı olabileceğini söyledi. Widodo, mültecilere insani yardım sağlanması için çalışmaların yapıldığını ve insan kaçakçılarının varlığının soruşturulduğunu belirtti.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, son dönemde ülkesine çok sayıda Arakanlı Müslüman mültecinin gelmesinin nedeninin, insan kaçakçılığı olabileceğini söyledi.

Widodo, X sosyal medya platformunda yayımladığı videoda, son zamanlarda Endonezya'ya çok sayıda Arakanlı Müslüman mültecinin gelmesini değerlendirdi.

Bu kişilerin, son dönemde özellikle Açe bölgesine geldiğine işaret eden Widodo, hükümetin, mültecilere insani yardım sağlanması için elinden geleni yaptığını ve uluslararası kuruluşlarla da temas halinde olduklarını kaydetti.

Widodo, göçmen akınının ardından insan kaçakçılarının olduğu ihtimalini de soruşturduklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, geçen ay 1200'den fazla Arakanlı Müslüman, Açe'ye ulaştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.