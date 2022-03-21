Endonezya denizaşırı ülkelerden gelecek turistlere kapılarını açacak

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya, denizaşırı ülkelerden gelen turistler için Kovid-19 karantinasını kaldırmaya hazırlanıyor.

Endonezya Turizm Bakanı Sandiaga Uno, yaptığı açıklamada, ülkeyi ziyaret etmek isteyen turistlerin PCR testi yaptırması gerektiğini bildirdi.

Uno, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla denizaşırı ülkelerden gelen turistler için karantina kurallarının yarın itibarıyla kaldırılacağını belirtti.

Endonezya hükümeti, seyahat kısıtlamalarını esneterek, bu yıl yabancı turist sayısının 3 milyonun üzerine çıkmasını hedefliyor.

Ülkede günlük 4 bin 699 vaka tespit edilmesiyle toplam Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 967 bin 182'ye yükseldi.

Son 24 saatte 154 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 153 bin 893'e çıktı.