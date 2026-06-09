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Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Myanmar'da sürdürülebilir barışı desteklediklerini belirtti

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Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Myanmar'da kapsamlı ve sürdürülebilir barışa destek verdiklerini belirterek, bu konuda işbirliğine hazır olduklarını bildirdi. Sugiono, Myanmar lideri Min Aung Hlaing ile görüşerek barış sürecine destek mesajı iletti.

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Myanmar'da kapsamlı ve sürdürülebilir barışa destek verdiklerini ve bu konuda işbirliğine hazır olduklarını bildirdi.

Endonezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Sugiono'nun Myanmar'ın Nepido kentine ziyareti sırasında, bu yılın başında yapılan seçimlerin ardından parlamento tarafından devlet başkanı seçilen Min Aung Hlaing ile görüştü.

Sugiono, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun Myanmar'da kapsamlı ve sürdürülebilir barışa yönelik çabalara destek verdikleri mesajını Hlaing'e iletti.

Endonezya'nın, krizin barışçıl yolla çözülmesi konusunda Myanmar ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Sugiono, olası herhangi bir barış sürecini Myanmar'ın yürütmesi gerektiğini belirtti.

Sugiono, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Myanmar'da krizin çözümü için mutabık kaldığı 5 maddenin uygulanmasına destek verdiklerinin altını çizdi.

Ayrıca Sugiono ve Myanmar Dışişleri Bakanı Tin Maung Swe ikili ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Bakanlar, ticaret, eğitim, insanlar arası etkileşim gibi konularda iş birliğini güçlendirme fırsatlarını değerlendirdi.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelindeki çatışmalar, 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine sebep olmuştu.

28 Aralık 2025-25 Ocak 2026'da yapılan genel seçimlerde ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) alt meclis Pyithu Hluttaw'da 231, üst meclis Amyotha Hluttaw'da 108 sandalye kazanarak hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu elde etmişti.

Genel seçimlerin ardından toplanan parlamento, 10 Nisan'da askeri cuntanın lideri Min Aung Hlaing'i devlet başkanı seçmişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
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