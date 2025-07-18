Endonezya'dan İsrail'in Kutsal Aile Kilisesi'ne Saldırısına Kınama

Endonezya, İsrail'in Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kutsal Aile Kilisesi'ne (Latin Manastırı) yaptığı saldırıyı kınadı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından, İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyindeki Kutsal Aile Kilisesi'ni hedef alan saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan saldırının kınandığı bildirildi.

Dini yerlerin, tıbbi tesislerin ve sivillere ait tüm yapıların uluslararası hukuk kapsamında korunması ve hedef alınmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, saldırının, uluslararası insancıl hukuka ve ibadet yerlerinin kutsallığına saygısızlık olduğu belirtildi.

Açıklamada, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) olmak üzere uluslararası topluma, İsrail'in düşmanca eylemlerini durdurması için baskı uygulayacak somut adımlar atma çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu dün Gazze kentinin kuzeyinde yer alan Kutsal Aile Kilisesi'ni hedef almıştı.

Saldırıda, daha önce İsrail bombardımanından kaçarak kiliseye sığınanlardan 2 kadın ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, kilisede yerinden edilen yaklaşık 400 Hristiyan'ın barındığını söylemişti.