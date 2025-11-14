Haberler

Endonezya'dan Gazze'ye Barış Gücü Görevi için 20 Bin Personel Hazır

Güncelleme:
Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, Gazze'de barış gücü kapsamında sağlık ve altyapı hizmetlerinde görev yapacak 20 bin personelin hazırlandığını açıkladı. Birleşmiş Milletler onayı ve bölge ülkelerinin yeşil ışık vermesi durumunda güçler hızla konuşlandırılacak.

Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, Gazze'de görevlendirilmesi planlanan barış gücü kapsamında özellikle sağlık ve altyapı alanlarında hizmet verecek 20 bin personelin hazır hale getirildiğini duyurdu.

Antara ajansının haberine göre, Sjamsoeddin, barış gücü planı çerçevesinde Gazze'de görev yapacak 20 bin askerin eğitildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun talimatıyla hazırlanan personelin, Gazze'de tıbbi destek, altyapı ve inşaat faaliyetleri gibi görevlerde yer alacağını aktaran Sjamsoeddin, gerekli uluslararası onayın sağlanması halinde birliklerin bölgeye hızla konuşlandırılabileceğini kaydetti.

Sjamsoeddin, barış gücünün ancak iki yolla gönderilebileceğini, bunun ya Birleşmiş Milletler (BM) onayıyla ya da ABD'nin öncülük ettiği uluslararası bir mekanizma üzerinden mümkün olacağını ifade etti.

"Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler yeşil ışık yakarsa Endonezya memnuniyetle bu göreve katılır." diyen Bakan Sjamsoeddin, planın hayata geçmesi için İsrail'in onayının da gerekli olduğunun altını çizdi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
