Endonezya'dan Gazze'ye Barış Gücü Görevi için 20 Bin Personel Hazır

Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, Gazze'de görevlendirilmesi planlanan barış gücü kapsamında özellikle sağlık ve altyapı alanlarında hizmet verecek 20 bin personelin hazır hale getirildiğini duyurdu.

Antara ajansının haberine göre, Sjamsoeddin, barış gücü planı çerçevesinde Gazze'de görev yapacak 20 bin askerin eğitildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun talimatıyla hazırlanan personelin, Gazze'de tıbbi destek, altyapı ve inşaat faaliyetleri gibi görevlerde yer alacağını aktaran Sjamsoeddin, gerekli uluslararası onayın sağlanması halinde birliklerin bölgeye hızla konuşlandırılabileceğini kaydetti.

Sjamsoeddin, barış gücünün ancak iki yolla gönderilebileceğini, bunun ya Birleşmiş Milletler (BM) onayıyla ya da ABD'nin öncülük ettiği uluslararası bir mekanizma üzerinden mümkün olacağını ifade etti.

"Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler yeşil ışık yakarsa Endonezya memnuniyetle bu göreve katılır." diyen Bakan Sjamsoeddin, planın hayata geçmesi için İsrail'in onayının da gerekli olduğunun altını çizdi.