Endonezya'dan ABD'ye İhraç Edilen Tarım Ürünlerinde Radyoaktif Madde Tespit Edildi

Endonezya'nın Lampung eyaletinde bir karanfil tarlasında, ABD'ye gönderilen tarım ürünlerinde radyoaktif sezyum-137 izine rastlandı. İki ülke ortak bir soruşturma başlattı. Radyoaktif kirliliğin sınırlı olduğu, ancak kaynağın belirlenmesinin önem taşıdığı belirtildi.

Endonezya'dan ABD'ye gönderilen bazı tarım ürünlerinde radyoaktif madde tespit edildiği ve bu kapsamda başlatılan soruşturmada, ülkenin Lampung eyaletinde bir karanfil tarlasında, nükleer fisyon sonucu ortaya çıkan "sezyum-137" izine rastlandığı açıklandı.

Endonezya ve ABD, ihraç ürünlerde radyoaktif madde bulunmasına ilişkin ortak soruşturma başlattı.

Soruşturmayı yürüten ekibin sözcüsü Bara Hasibuan, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'ye ihraç edilen baharat ve karideslerde daha önce radyoaktif madde tespit edilmesinin ardından başlatılan inceleme kapsamında bazı bulguların elde edildiğini bildirdi.

Hasibuan, Lampung eyaletinde bulunan karanfil tarlasında radyoaktif madde tespit ettiklerini belirterek, "Lampung'daki bazı tarım alanlarında sınırlı miktarda sezyum-137 kirliliği tespit edilmiştir. Kirliliğin diğer bölgelere ya da ürünlere yayıldığına dair bulgu bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Endonezya'nın, radyoaktif kirliliğin yayılmasını önlemek için hızla harekete geçtiğini kaydeden Hasibuan, halktan ve işletmelerden resmi test sonuçları açıklanana kadar sakin kalmalarını istedi.

Endonezya Nükleer Enerji Düzenleme Kurumu, kontaminasyonun kaynağının belirlenmesi amacıyla laboratuvar testleri tamamlanana kadar karanfil satışlarının geçici olarak durdurulmasını tavsiye etti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), eylülde California'ya gönderilen karanfil sevkiyatında sezyum-137 tespit etmiş ve Endonezya merkezli PT Natural Java Spice firmasına ait tüm baharat ürünlerinin ithalatını durdurmuştu.

Ağustos ayında bir başka Endonezya şirketine ait karides ürünleri de benzer gerekçeyle geri çağrılmıştı.

Uzmanlar, tespit edilen radyoaktif seviyelerin düşük olması nedeniyle sağlık riskinin sınırlı olduğunu ancak kaynağın netleştirilmesinin önem taşıdığını ifade ediyor.

