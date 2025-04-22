Endonezya'daki Semeru Yanardağı'ndan Dört Patlama

CAKARTA, 22 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Semeru Yanardağı salı günü dört kez patlayarak 800 metre yüksekliğe kadar gri kül püskürttü.

Semeru Yanardağı Gözlem Noktası yetkilisi Yadi Yuliandi, "İlk patlama yerel saatle sabah 05.55'te meydana geldi ve kuzeyde 800 metreye ulaşan bir kül sütunu oluştu, ardından 06.30'da ikinci bir patlama daha meydana geldi ve 700 metrelik bir volkanik kül 120 saniye boyunca kuzeydoğuya yöneldi" dedi.

Sabah 08.41'deki üçüncü patlama 113 saniye sürerken, öğlen 12.08'deki dördüncü patlama ise 135 saniye sürdü ve 800 metre yüksekliğe kadar kül sütunu püskürttü.

Lumajang ve Malang bölgelerinin sınırında bulunan 3.676 metre yüksekliğindeki yanardağ için ikinci seviye alarm verildi.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi, halka zirvenin güneydoğusunda 3 ila 8 kilometre yarıçapındaki alanlarda herhangi bir faaliyette bulunmamaları ve Semeru'nun zirvesinden çıkan nehir yollarından uzak durmaları yönünde tavsiyede bulundu.