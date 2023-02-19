Endonezya'daki Sellerden 22.000 Kişi Etkilendi Güncel Haberler CAKARTA, 19 Şubat (Xinhua) -- Endonezya'nın Surakarta kentinde binlerce kişi, şiddetli yağışların yol açtığı sellerden etkilendi. Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Surakarta kentinde, şiddetli yağmur sonucu Gajah Mungkur barajının taşması sonrası oluşan sel sularında lastik botla ilerlemeye çalışan insanlar, 17 Şubat 2023. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua) CAKARTA, 19 Şubat (Xinhua) -- Endonezya'nın Surakarta kentinde binlerce kişi, şiddetli yağışların yol açtığı sellerden etkilendi. Cava adasındaki Bengawan Solo nehri Cuma günü yatağından taşarak 16 bölgede yolları ve evleri sular altında bıraktı. Selden 22.000 kişi etkilendi. Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Surakarta kentinde, şiddetli yağmur sonucu Gajah Mungkur barajının taşması sonrası oluşan sel sularında ilerlemeye çalışan insanlar, 17 Şubat 2023. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua) Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Surakarta kentinde, şiddetli yağmur sonucu Gajah Mungkur barajının taşması sonrası oluşan sel sularında lastik botla ilerlemeye çalışan insanlar, 17 Şubat 2023. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua) Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Surakarta kentinde, şiddetli yağmur sonucu Gajah Mungkur barajının taşması sonrası, bir anne ile kızını lastik botla sel bölgesinden uzaklaştıran arama-kurtarma ekipleri, 17 Şubat 2023. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua) Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Surakarta kentinde, şiddetli yağmur sonucu Gajah Mungkur barajının taşması sonrası, insanları lastik botla sel bölgesinden uzaklaştıran arama-kurtarma ekipleri, 17 Şubat 2023. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua) Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Surakarta kentinde, şiddetli yağmur sonucu Gajah Mungkur barajının taşması sonrası oluşan sel sularında ilerlemeye çalışan insanlar, 17 Şubat 2023. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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