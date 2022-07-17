Endonezya'daki Selin Ardından İnsanlar Evlerini Temizlemeye Çalışıyor GARUT, 17 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Garut'ta meydana gelen sel çok sayıda eve zarar verdi. GARUT, 17 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Garut'ta meydana gelen sel çok sayıda eve zarar verdi. Yoğun yağmur yağışı nedeniyle taşan Cimanuk Nehri, bölgedeki birçok evi çamur altında bıraktı. Bölge halkı evlerini temizlemeye çalışıyor. Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Garut'ta meydana gelen selin ardından evini temizleyen bir adam, 16 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Septianjar/Xinhua) Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Garut'ta meydana gelen selin ardından zarar gören bir alanın yakınında yürüyen insanlar, 16 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Septianjar/Xinhua) Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Garut'ta meydana gelen selin ardından evini temizleyen bir kadın, 16 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Septianjar/Xinhua) Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Garut'ta meydana gelen selin ardından zarar gören bir alanın yakınında yürüyen insanlar, 16 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Septianjar/Xinhua) Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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