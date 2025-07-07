Endonezya'daki Lewotobi Laki-laki Yanardağı Faaliyete Geçti

CAKARTA, 7 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın doğusundaki Doğu Nusa Tenggara eyaletinde bulunan Lewotobi Laki-laki Yanardağı'nın faaliyete geçmesiyle 18 kilometreye kadar yükselen kül bulutu oluştu.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi pazartesi sabahı yerel saatle 11.05'te meydana gelen patlamanın kraterden kuzeye, kuzeydoğuya ve kuzeybatıya doğru hareket eden yoğun gri ve siyah bulutların uçuşlarda aksamalara neden olduğunu bildirdi.

Lewotobi Laki-laki Yanardağı Gözlem Noktası'nda görevli Fajaruddin M. Balido, "Sismogramda patlamanın maksimum 47,3 milimetre genliğe sahip olduğu ve geçici olarak yaklaşık 6 dakika 26 saniye sürdüğü kaydedildi" dedi.

Balido, yanardağın faaliyeti sırasında duyulan yüksek sesli bir patlama sonucu kuzey ve kuzeydoğuya doğru 5 kilometre uzanan sıcak bulutlar oluştuğunu söyledi.

Yanardağın yakınlarında yaşayan bölge sakinlerine, şiddetli yağış dönemlerinde kraterden çıkan nehirlerde görülebilecek yağmur kaynaklı lav taşkınlarına karşı uyarı yapıldı. Küllerin dökülebileceği bölgelerde solunum sistemlerini volkanik külden korumak üzere maske takılması ya da burun ve ağızların kapatılması tavsiye edildi.

1.584 metre yüksekliğinde Lewotobi Laki-laki, Endonezya'daki 127 aktif yanardağdan biri.