Endonezya'daki Ibu Yanardağı 90 Saniye Boyunca Faaliyete Geçti

CAKARTA, 7 Aralık (Xinhua) -- Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi, ülkenin doğusundaki Kuzey Maluku eyaletinin Halmahera Adası'nda bulunan Ibu Yanardağı'nın Perşembe günü yerel saatle 11.00 civarında 90 saniye boyunca faaliyete geçerek, dağın zirvesinden 1.200 metreye kadar kül püskürttüğünü bildirdi.

Yanardağ gözlem ekibinden Efrita Saragih, "Püsküren külün gri renkte olduğu ve güneydoğuya doğru yoğunluğunun arttığı gözlemlendi" dedi.

Deniz seviyesinden yaklaşık 1.300 metre yüksekliğe ulaşan Ibu Yanardağı, en yüksek tehlike seviyesi olan dördüncü seviyenin altında, ikinci seviyede sınıflandırılıyor. Merkez, yanardağın bu yılın başından itibaren 60 kez faaliyete geçtiğini belirtti.

Saragih, insanlara kraterin 3,5 kilometre yarıçapı içinde herhangi bir faaliyette bulunmama çağrısı yaptı.

Yetkili, "Açık hava faaliyetleri yapacak kişilerin, volkanik küller yağarken burun, ağız ve göz koruyucuları takması tavsiye ediliyor" diye konuştu.

Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan Endonezya, dünyada en fazla yanardağ bulunan ülkelerden biri.