Endonezya'nın Batı Cava Eyaletinde Yaşanan Heyelanda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 70'e Yükseldi

CAKARTA, 1 Şubat (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen heyelanda arama çalışmaları cumartesi günü sekizinci gününe girerken, kurtarma ekipleri 70 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Yerel haber sitesi Detik.com'un bildirdiğine göre, Bandung Arama ve Kurtarma Ofisi Başkanı Ade Dian Permana, açık hava koşullarının çalışmalara yardımcı olduğunu ve cenazelerin birçok farklı noktada bulunduğunu belirtti.

Geçen hafta cumartesi günü Batı Bandung'un Cisarua bölgesinde meydana gelen heyelanların ardından 10 kişiden hala haber alınamıyor.

Cumartesi günü yerel saatle 14.30 itibarıyla yetkililer, cenazelerin 52'sinin kimliğini tespit ederken diğer cenazeler üzerindeki incelemeleri sürdürüyor. Permana, arama çalışmalarının devam ettiğini, ekip güvenliğine öncelik vererek operasyonları sahadaki koşullara göre yürüttüğünü ifade etti.

Endonezya, genellikle ekim ile mart ayları arasında etkili olan yağmur mevsiminde sık sık sel ve heyelan felaketleriyle karşı karşıya kalıyor.