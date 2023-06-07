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Endonezya'daki Geleneksel Meşale Savaşı Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Endonezya'daki Geleneksel Meşale Savaşı Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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JEPARA, 7 Haziran (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Jepara kasabasındaki Tegalsambi köyünde yaşayan insanlar, saçılmış yıldızlar gibi parlayan alevlerin uçuştuğu geleneksel meşale savaşını izledi.

Endonezya'daki Geleneksel Meşale Savaşı Renkli Görüntülere Sahne OlduEndonezya'nın Orta Cava eyaletinin Jepara kasabasındaki Tegalsambi köyünde geleneksel meşale savaşına katılan bir adam, 5 Haziran 2023. (Fotoğraf: Kalila/Xinhua)

JEPARA, 7 Haziran (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Jepara kasabasındaki Tegalsambi köyünde yaşayan insanlar, saçılmış yıldızlar gibi parlayan alevlerin uçuştuğu geleneksel meşale savaşını izledi.

Bu geleneksel etkinlik, kurutulmuş hindistan cevizi ve muz yapraklarının yakılmasıyla kutlanıyor. Katılımcılar, alevin sağlık getireceği inancıyla meşaleyi birbirlerine doğru sallıyor.

Endonezya'daki Geleneksel Meşale Savaşı Renkli Görüntülere Sahne OlduEndonezya'nın Orta Cava eyaletinin Jepara kasabasındaki Tegalsambi köyünde geleneksel meşale savaşına katılan bir adam, 5 Haziran 2023. (Fotoğraf: Kalila/Xinhua)

Endonezya'daki Geleneksel Meşale Savaşı Renkli Görüntülere Sahne OlduEndonezya'nın Orta Cava eyaletinin Jepara kasabasındaki Tegalsambi köyünde geleneksel meşale savaşına katılan insanlar, 5 Haziran 2023. (Fotoğraf: Kalila/Xinhua)

Endonezya'daki Geleneksel Meşale Savaşı Renkli Görüntülere Sahne OlduEndonezya'nın Orta Cava eyaletinin Jepara kasabasındaki Tegalsambi köyünde geleneksel meşale savaşına katılan insanlar, 5 Haziran 2023. (Fotoğraf: Kalila/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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