Endonezya'daki Geleneksel Meşale Savaşı Renkli Görüntülere Sahne Oldu
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JEPARA, 7 Haziran (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Jepara kasabasındaki Tegalsambi köyünde yaşayan insanlar, saçılmış yıldızlar gibi parlayan alevlerin uçuştuğu geleneksel meşale savaşını izledi.
JEPARA, 7 Haziran (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Jepara kasabasındaki Tegalsambi köyünde yaşayan insanlar, saçılmış yıldızlar gibi parlayan alevlerin uçuştuğu geleneksel meşale savaşını izledi.
Bu geleneksel etkinlik, kurutulmuş hindistan cevizi ve muz yapraklarının yakılmasıyla kutlanıyor. Katılımcılar, alevin sağlık getireceği inancıyla meşaleyi birbirlerine doğru sallıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel