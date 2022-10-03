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Endonezya'daki Futbol Maçı İzdihamı Kurbanları İçin Yas

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Endonezya'daki Futbol Maçı İzdihamı Kurbanları İçin Yas

MALANG, 3 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Malang kentindeki bir hastanede, futbol maçı izdihamı kurbanları için ağlayan akrabaları, 2 Ekim 2022. (Fotoğraf: Bisinglasi/Xinhua)

MALANG, 3 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Malang kentindeki bir hastanede, futbol maçı izdihamı kurbanları için ağlayan akrabaları, 2 Ekim 2022. (Fotoğraf: Bisinglasi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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