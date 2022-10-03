Endonezya'daki Futbol Maçı İzdihamı Kurbanları İçin Yas Güncel Haberler MALANG, 3 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Malang kentindeki bir hastanede, futbol maçı izdihamı kurbanları için ağlayan akrabaları, 2 Ekim 2022. (Fotoğraf: Bisinglasi/Xinhua) MALANG, 3 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Malang kentindeki bir hastanede, futbol maçı izdihamı kurbanları için ağlayan akrabaları, 2 Ekim 2022. (Fotoğraf: Bisinglasi/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Futbol Güncel Haberler

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