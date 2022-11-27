Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı 310'a Çıktı Güncel Haberler CİANJUR, 27 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Cianjur'da yıkılan evlerin enkazı arasında duran bir köylü, 26 Kasım 2022. CİANJUR, 27 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Cianjur'da yıkılan evlerin enkazı arasında duran bir köylü, 26 Kasım 2022. Endonezyalı bir yetkilinin Cuma günü verdiği bilgiye göre, ülkenin Batı Cava eyaletini vuran 5,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 310'a yükselirken 24 kişi hala kayıp. (Fotoğraf: Zulkarnain/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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