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Endonezya'daki Depremde Ölenlerin Sayısı 268'e Çıktı

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Endonezya'daki Depremde Ölenlerin Sayısı 268'e Çıktı

CİANJUR, 23 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Cianjur'daki Mangunkerta köyünde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölge sakinleri, hasar gören evlerinin yanına kurdukları çadırlarda yaşıyor, 23 Kasım 2022.

CİANJUR, 23 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Cianjur'daki Mangunkerta köyünde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölge sakinleri, hasar gören evlerinin yanına kurdukları çadırlarda yaşıyor, 23 Kasım 2022. Yerel bir yetkili Salı günü, Endonezya'nın batısında Pazartesi günü meydana gelen deprem nedeniyle ölenlerin sayısının 268'e çıktığını ve 151 kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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