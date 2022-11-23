Endonezya'daki Depremde Ölenlerin Sayısı 268'e Çıktı Güncel Haberler CİANJUR, 23 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Cianjur'daki Mangunkerta köyünde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölge sakinleri, hasar gören evlerinin yanına kurdukları çadırlarda yaşıyor, 23 Kasım 2022. CİANJUR, 23 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Cianjur'daki Mangunkerta köyünde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölge sakinleri, hasar gören evlerinin yanına kurdukları çadırlarda yaşıyor, 23 Kasım 2022. Yerel bir yetkili Salı günü, Endonezya'nın batısında Pazartesi günü meydana gelen deprem nedeniyle ölenlerin sayısının 268'e çıktığını ve 151 kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Endonezya'daki Depremde Ölenlerin Sayısı 268'e Çıktı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.