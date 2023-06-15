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Endonezya'daki Çiftçiler Altın Sarısı Tarlalarda Çeltik Hasadı Yapıyor

Endonezya'daki Çiftçiler Altın Sarısı Tarlalarda Çeltik Hasadı Yapıyor

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SUKOHARJO, 15 Haziran (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde altın gibi parlayan geniş çeltik tarlalarında çiftçiler hasat yapıyor.

Endonezya'daki Çiftçiler Altın Sarısı Tarlalarda Çeltik Hasadı YapıyorEndonezya'nın Orta Cava eyaletinde yer alan Sukoharjo bölgesinde çiftçiler çeltik hasadı yapıyor, 7 Haziran 2023. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)

SUKOHARJO, 15 Haziran (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde altın gibi parlayan geniş çeltik tarlalarında çiftçiler hasat yapıyor. Şapkalarını takan işçiler tarlalarda canla başla çalışıyor, pirinç tanelerini öğütüp çuvallara doldurarak ürünlerin pazara ulaşmasını bekliyor.

Endonezya'daki Çiftçiler Altın Sarısı Tarlalarda Çeltik Hasadı YapıyorEndonezya'nın Orta Cava eyaletinde yer alan Sukoharjo bölgesinde çiftçiler çeltik hasadı yapıyor, 7 Haziran 2023. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)

Endonezya'daki Çiftçiler Altın Sarısı Tarlalarda Çeltik Hasadı YapıyorEndonezya'nın Orta Cava eyaletine bağlı Sukoharjo bölgesinde yer alan Majasto köyünde bir çiftçi, hasat zamanı tarlada çeltik öğütüyor, 7 Haziran 2023. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)

Endonezya'daki Çiftçiler Altın Sarısı Tarlalarda Çeltik Hasadı YapıyorEndonezya'nın Orta Cava eyaletine bağlı Sukoharjo bölgesinde yer alan Majasto köyünde bir çiftçi, hasat zamanı tarlada çeltikleri elinde tutuyor, 7 Haziran 2023. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)

Endonezya'daki Çiftçiler Altın Sarısı Tarlalarda Çeltik Hasadı YapıyorEndonezya'nın Orta Cava eyaletine bağlı Sukoharjo bölgesinde yer alan Majasto köyünde bir çiftçi, hasat zamanı tarlada çeltik öğütüyor, 7 Haziran 2023. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)

Endonezya'daki Çiftçiler Altın Sarısı Tarlalarda Çeltik Hasadı YapıyorEndonezya'nın Orta Cava eyaletine bağlı Sukoharjo bölgesinde yer alan Majasto köyünde bir çiftçi, hasat zamanı tarlada öğütülmüş çeltikleri gösteriyor, 7 Haziran 2023. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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